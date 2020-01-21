الطيران الحربي العراقي يدمر وكرا لـ "داعش" في جبال حمرين... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الحربي العراقي نفذ ضربات جوية دقيقة بواسطة طائرات "f 16 " في سلسة جبال حمرين.

وجاء في بيان الوزارة، إن أبطال قيادة القوة الجوية نفذوا طلعة ناجحة انطلقت من قاعدة بلد، وتمكنت من تدمير أحد الأوكار التابعة لإرهابيي "داعش" في وادي الشاي ضمن سلسلة جبال حمرين، حيث نفذت العملية بجهود عراقية 100% بعد قيام الكوادر الفنية في قاعدة بلد بتسليح طائرات الـ" f16 ".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.