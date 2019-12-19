القوات العراقية تقصف 8 إرهابيين في محافظة صلاح الدين

نفذت القوات العراقية، اليوم الخميس، ضربتين نوعيتين استهدفتا مجموعتين من الإرهابيين في أحد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، رصد تحرك، من خلال جهد استخباري، لمجموعة مكونة من 5 إرهابيين يستقلون 3 دراجات نارية، وبعد دخولهم إلى احد الأوكار في جبل قرة جوغ ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، شمالي بغداد.

وأضافت الخلية، بعد رصد الإرهابيين الخمسة، تمت معالجتهم من خلال مفرزة صواريخ، ما أسفر عن قتلهم جميعاً.

وأفادت الخلية، بتمكن المفرزة نفسها، من رصد مجموعة ثانية من الإرهابيين، تنوي إخلاء جثث القتلى، وقد تمت معالجتهم بصاروخ أخر، وقتل 3 إرهابيين آخرين.

ودمرت القوات، العشرات من أوكار وأنفاق، تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وعثرت على كميات من المواد المتفجرة بينها مادة كيميائية، وألقت القبض على مطلوبين.

وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، الفريق عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان حصلت مراسلتنا، على نسخة منه، في التاسع من الشهر الجاري، خلاصة عمليات إرادة النصر للمرحلة السابقة منذ السبت 7 ديسمبر.

وقال يار الله إن القوات العراقية، أنهت المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر، والتي انطلقت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وإشراف قيادة العمليات المشتركة، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

وعدد يارالله نتائج العملية، إذ تمكنت القوات من تدمير 18 نفقاً، و20 وكراً للإرهابيين، و4 مواضع للرصد، كما عثرت على 164 عبوة ناسفة، ودراجة نارية، و4 أكياس تحتوي مادة اليوريا، وعلى 76 قنبرة هاون، وحزامين ناسفين، وتفجير 54 عبوة، وإلقاء القبض على 21 مطلوبا.

وتستمر القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.