الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية

أعلن الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي في بيان على "فيسبوك"، إن "قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تسقط طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية".

وأضاف "كانت تحاول (الطائرة) الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في طرابلس".

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، الأحد الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج.