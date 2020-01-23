مساعدة وزير التجارة السعودي: لدينا تمكين كامل للمرأة

صرحت مساعدة وزير التجارة والاستثمار في السعودية، إيمان المطيري، بأن بلادها حققت حاليا تمكينا كاملا للمرأة، مشيرة إلى إصلاحات قوية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

ونقلت قناة العربية عن المطيري قولها: "ترؤسنا لمجموعة العشرين مهم جداً، واليابان في النسخة الماضية أكدت على أهمية دور المرأة، ونحن سنتابع التوجه عينه".

وشددت مساعدة الوزير على تعزيز حاضنات الأعمال، "حيث تشكل المرأة نحو 20% من أصحاب المشاريع والمنشآت في العالم"، وتابعت:" 50% من خريجي الجامعات هم من النساء"، وركزت المطيري على الإصلاحات التي قامت بها المملكة في تمكين المرأة من حيث السماح لها بالقيادة وتحديث القوانين وزيادة مشاركتها في القوى العاملة. كما أكدت على ضرورة التركيز على إخضاع النساء إلى التدريب المهني والتعليمي في القيادة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد الماضي، عن افتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة، وافتتحه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، لاستقطاب وتلبية احتياجات أفرعها من العنصر النسائي، وذلك حسب موقع "وزارة الدفاع السعودية".