مركز المصالحة: مقتل 55 جنديا سوريا و71 مدنيا بهجمات للإرهابيين في أسبوعين

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوري بورنكوف، أن هجمات الإرهابيين في سوريا اعتبارا من 9 يناير/كانون الثاني، أدت إلى مقتل 55 وإصابة 94 عسكريا سوريا وسقوط 71 وإصابة 149 مدنيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بورنكوف: "منذ 9 يناير من هذا العام، ونتيجة للهجمات وقصف المسلحين، قتل 55 وأصيب 94 من أفراد الجيش السوري كما سقط 71 وأصيب 149 مدنيا".

وأشار بورينكوف، إلى أنه منذ 9 كانون الثاني/ يناير، هاجم المسلحون 30 مرة منطقة خفض التصعيد في إدلب. خلال نفس الوقت، نفذت الجماعات الإرهابية قصف المناطق السكانية 638 مرة.

وأضاف بورينكوف أنه، خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 49 هجومًا في محافظات اللاذقية وحلب وإدلب وحماة.

وكان الجيش السوري بدأ عملياته العسكرية في19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ضد مسلحي جبهة النصرة بهدف إعادة فتح طريق حلب دمشق الدولي ليتمكن خلال هذه الفترة القصيرة من استعادة السيطرة على 320 كم2.