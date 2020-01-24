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14:27 GMT24 يناير/ كانون الثاني 2020
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    حسني مبارك

    فجر السعيد تكشف تفاصيل الجراحة التي خضع لها حسني مبارك

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
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    كشفت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، اليوم الجمعة، عن تفاصيل العملية الجراحية، التي خضع لها الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، أمس الخميس.

    وقالت في منشور لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إنها علمت من أسرة مبارك أنه أجرى جراحة لعلاج فتق جراحي، وأنه يتعافى بشكل جيد بداخل أحد المستشفيات العسكرية، وأن زوجته، سوزان مبارك، وأبناءه علاء وجمال متواجدون معه.

    وأضافت فجر السعيد أن كل ما يتداول من شائعات أخرى لا أساس لها من الصحة، وأن الرئيس المصري الأسبق، تلقى العديد من المكالمات الهاتفية للاطمئنان على صحته، سواء من مصر أو من خارجها.

    واختتمت السعيد بيانها قائلة: "باسمي وباسم كل الكويتيين، الذين لا ينسون فضل حسني مبارك في تحرير الكويت، نقول لك الحمد على السلامة يا ريس، وربنا يتمم عليك الصحة، المشوار لسه طويل ولسه القصة لم تنتهي، سترى العجب في حوبتك لكل من أساء لك بقصد أو بخضوع لتحريض من ناس كانوا يهجفون لتدمير مصر".

    ​وأعلن نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني، اليوم الجمعة، أن والده أجرى عملية جراحية، مساء أمس الخميس.

    وكتب علاء مبارك عبر حسابه الرسمي "تويتر"، أن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

    وتابع نجل الرئيس المصري الأسبق: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

    وذكرت صحيفة "صدى البلد" أن أنباءً انتشرت في الساعات القليلة الماضية، تفيد بنقل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

    يشار إلى أن علاقة طيبة تجمع فجر السعيد بأسرة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وخصها بلقاء العام الماضي، نشر في صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحدث فيه عن العديد من القضايا، كما سبق للسعيد أن أجرت لقاء معه في عام 2015.

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, الكويت, فجر السعيد, محمد حسني مبارك, حسني مبارك
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