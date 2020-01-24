إعلام: وفد أمني روسي ينهي جولة تفقدية في مطاري شرم الشيخ والغردقة

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني المصري، إن وفدا أمنيا روسيا انتهى، اليوم الجمعة، من جولة تفقدية بدأت الأحد الماضي وشملت مطاري شرم الشيخ والغردقة، تمهيدا للاستئناف الكامل للرحلات الروسية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" (حكومية) أوصحت المصادر أن وفدا من المتخصصين في أمن الطيران وصل، الأحد الماضي، إلى مطار القاهرة الدولي، في إطار المتابعات التي يقوم بها الجانب الروسي لمتابعة استئناف حركة الطيران والسياحة إلى المقاصد السياحية بشكل كامل.

وأكدت المصادر استعداد المطارات المصرية للتفتيش الروسي في أي وقت، حيث إن معايير التأمين داخل المطارات يتم تطبيقها وفقا لمنظمات الطيران الدولية، كما تم تحديث المنظومة الأمنية داخل المطارات بشكل كامل، اجتازت المطارات العديد من التفتيشات الأوروبية والأمريكية خلال الفترات الأخيرة، واستأنفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى المطارات المصرية وتم تسيير خطوط جوية جديدة إلى مختلف المطارات.

يذكر أن الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى المقاصد السياحية، الغردقة وشرم الشيخ، معلقة منذ سقوط طائرة تابعة لشركة طيران روسية، من طراز "إيرباص 321"، في صحراء سيناء في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، وعلى متنها 224 شخصا، ولكن الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة استؤنفت في 11 أبريل/نيسان 2018.

وكان نائب وزير النقل الروسي ألكسندر يورتشيك أعلن أن مصر تعمل على استئناف رحلات الطيران العارض - الشارتر مع روسيا، مشيراً إلى أن" هذه المسألة هي في دائرة الاهتمام، فبعد رحلة اللجنة إلى هناك، قد أرسلنا الآن إلى نظرائنا المصريين، بعض المقترحات، وهم يعملون عليها الآن".