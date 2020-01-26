الإمارات تنفي وجود أي إصابات بفيروس كورونا الجديد

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي إصابات بفيروس كورونا الجديد، الذي انتشر في الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن مركز أبوظبي للصحة العامة نفى وجود أي مريض مصاب بفيروس "كورونا الجديد 2019 nCoV" حتى الآن داخل دولة الإمارات، وإن الإشاعة المتداولة عن وجود مريض في إحدى مستشفيات إمارة أبوظبي غير صحيحة.

خلال اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات الوطني.. #وزير_الصحة يؤكد خلو الدولة من أي حالات مصابة بـ #فيروس_كورونا.#وام pic.twitter.com/DnlRy2poU4 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 26, 2020

​وأوضح المركز أن الحالة المتداولة هي لأحد فيروسات كورونا الأخرى المعروفة سابقا والتي تتلقى العلاج الطبي الاعتيادي.

وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وفرنسا وكندا.

وأعلنت السلطات الصينية إصابة نحو 1300 شخصا في منطقة ووهان وحدها، في ظل أنباء ارتفاع أعداد الوفايات جراء المرض في الصين إلى 56 شخصا.

وتم تسجيل حالات الإصابة بالمرض في عدد من دول العالم، بينها فرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايلند واليابان ونيبال، إضافة إلى سنغافورة وفيتنام هونغ كونغ وماكاو وتايوان وغيرها.