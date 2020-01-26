الصدر ينصح باختيار شخصية "غير جدلية أو عدائية" لرئاسة الحكومة العراقية

طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، رئيس الجمهورية، برهم صالح، بتكليف شخصية "غير جدلية أو عدائية" لرئاسة مجلس الورزاء بأسرع وقت.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الصدر في خطاب موجه للمحتجين الساخطين على الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق: "على رئيس الجمهورية اختيار شخصية غير جدلية أو عدائية لقيادة الحكومة بأسرع وقت لإجهاض المخططات الخارجية الخبيثة".

وتابع في خطابه اليوم الأحد: "إعلان العداء لكافة دول الجوار غير مقبول، رغم أننا نختلف مع الكثير من سياساتهم وتعاملاتهم مع العراق، فإن هذا العداء لا يصب في مصلحة بلدنا، بل نحتاج إلى عمل سياسي نزيه للتعامل معهم، بما يحفظ للعراق السيادة واستقلال القرار".

وفي وقت سابق الأحد، قال التيار الصدري في بيان: "إلى الأحرار الوطنيون ممن يرفضون الاحتلال الأمريكي وغيره، ندعوكم اليوم إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية وأذنابها ممن تجاسروا على رمز الوطن القائد السيد مقتدى الصدر".

لكن مكتب الصدر قرر في وقت لاحق، إلغاء المظاهرات المناهضة للولايات المتحدة في العراق لتجنب، ما وصف بـ"الفتنة الداخلية"، بحسب ما نقلته "رويترز".