الصدر يتحدث عن "جهات سياسية فاسدة تخترق الاعتصامات" ويوجه طلبا للمتظاهرين

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن هناك ما وصفها بـ"جهات سياسية فاسدة تخترق الاعتصامات"، مطالبا المتظاهرين بإعلان ما وصفها بـ"البراءة من المحتل".

وفي بيان وجهه إلى المشاركين في الحراك الشعبي، مساء أمس الأحد، دعا الصدر المتظاهرين إلى "الحفاظ على السلمية وطرد المسيئين فورا وعلنا، وعدم الإضرار بالمال العام والخاص"، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

كما دعاهم إلى "عدم قطع الطرق مطلقا، وإرجاع الدوام في عموم مدارس العراق فورا بما فيها الناصرية مركز محافظة ذي قار، وطالب المتظاهرين بـ"إعلان البراءة من المحتل فورا وبصورة صريحة وجلية لا يشوبها الشك، لإيصال رسالة بأن ثورتنا عراقية خالصة لا تدار من الخارج".

وكان التيار الصدري قال في بيان له، أمس الأحد: "إلى الأحرار الوطنيين ممن يرفضون الاحتلال الأمريكي وغيره، ندعوكم اليوم إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية وأذنابها ممن تجاسروا على رمز الوطن القائد السيد مقتدى الصدر"، لكنه قرر في وقت لاحق، إلغاء المظاهرات المناهضة للولايات المتحدة في العراق لتجنب ما وصف بـ"الفتنة الداخلية".