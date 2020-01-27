النيابة السعودية تتخذ قرارا عاجلا بشأن "قاذف" بنات نجران

أصدرت النيابة العامة السعودية، توجيها عاجلا، بالقبض على الشخص الذي ظهر في فيديو وهو يشتم طالبات جامعيات في منطقة نجران وينعتهن بأوصاف مشينة.

قال مصدر مسؤول في النيابة السعودية، إنه "بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرت النيابة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة، استنادا إلى المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقا للمواد (24 ، 27 ، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وفحص الحسابات الشخصية والمعرفات الرقمية للمقطع، والقبض على الشخص المعنى بالإجراء واستكمال الإجراءات النظامية بحقه"، وذلك حسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وأشار المصدر، إلى أن "النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين وحرماتهم المكفولة شرعا والمصونة نظاما تحت طائلة المساءلة الجزائية، طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن".

تداول مقطع فيديو لشخص يقذف نساء منقبات بـ #نجران لدى توقفهم عند "كوفي شوب" على الطريق، ومغردون يطالبون بالقبض على #قاذف_بنات_نجران ومحاسبته. pic.twitter.com/lIO8AN0ymW — نجران اليوم (@NajranToday) January 26, 2020

وتداول نشطاء مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن إساءة أحد الأشخاص السعوديين إلى طالبات الجامعة في إحدى المناطق ونعتهن بأوصاف مشينة تنطوي على القذف والشتم، مصاحبا ذلك الأمر بتصوير بعض الفتيات في مكان عام، وإسقاط بعض تلك الأوصاف المشينة بحقهن.