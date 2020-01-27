قرار جديد من القنصلية المصرية في شنغهاي بشأن فيروس كورونا

خصصت القنصلية العامة المصرية في مدينة شنغهاي، وسائل اتصال إلكترونية وخطوط هاتفية ساخنة لتسهيل التواصل مع أفراد الجالية في الصين وتلقي استفساراتهم، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا.

أشارت وزارة الخارجية المصرية في نص بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسمية لها على موقع "فيسبوك"، إلى أنها تواصل التعاون مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الصين لمتابعة الموقف باستمرار.

وأودى فيروس كورونا بحياة ما يزيد على 80 شخصًا في الصين، وأصاب المئات داخل البلاد، منذ ظهوره الشهر الماضي في مدينة ووهان، كما ظهرت حالات إصابة الفيروس في القاتل في بلدان آسيوية أخرى إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس، أن الفيروس الجديد يختلف عن الأنواع السابقة، ويخشى من تسارع قدرته على الانتشار بين البشر.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وكانت سلطات الصين قد أبلغت في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن اندلاع الالتهاب الرئوي غير المعروف في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.