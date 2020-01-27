بومبيو يعرب عن غضبه لعبد المهدي لـ"هجمات إيران" على سفارة بلاده ببغداد

واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الأمريكية "أعرب وزير الخارجية بومبيو عن غضبه بشأن مواصلة الميليشيات الإيرانية في العراق الهجوم على المنشآت الأمريكية في العراق، بما في ذلك الهجمات الصاروخية على السفارة الأمريكية بالأمس، والذي أدى إلى إصابة شخص. وأكد وزير الخارجية من جديد أن هذه الهجمات تظهر الخرق الصارخ للسيادة العراقية وعدم القدرة على كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الخطيرة".

هذا وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، قد أصدر بيانا حذر فيه من تعرض البلاد لتداعيات خطيرة نتيجة هذه الأعمال، مؤكدا التزام حكومته بحماية البعثات الدبلوماسية، كما أشار إلى إصداره أوامر باعتقال المنفذين وتسليمهم إلى القضاء.

كما قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إن القصف الصاروخي المتكرر الذي تعرضت له السفارة أمر مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، فضلا عن أنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية، مبديا رفضه بأن يكون العراق طرفا في أي صراع، أو ساحة لتصفية الحسابات الدولية".

هذا وكانت وسائل إعلام عراقية، قد أفادت بأن عدة أشخاص أصيبوا جراء القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء ومبنى السفارة الأمريكية في بغداد.

وبحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء ومبنى السفارة الأمريكية في بغداد.

وأشار نفس المصدر إلى أن المروحيات تعمل على إخلاء الموجودين داخل السفارة.