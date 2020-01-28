متظاهرو بغداد يرفعون شعار الأمم المتحدة على بناية المطعم التركي... فيديو

رفع متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الثلاثاء، شعار الأمم المتحدة فوق المطعم التركي الذي يعد رمز الحراك الشعبي.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمتظاهرين وهم يرفعون لافتة زرقاء وعليها شعار الأمم المتحدة، على أعلى المطعم التركي والمسمى "جبل أحد" كمناشدة للفت نظر المنظمة الدولية إلى مطالباتهم.

جبل احد مباشر ...



رفع لافتة الامم المتحدة صباح اليوم 🙏❤️ pic.twitter.com/1CD3Nvryt1 — Samer Helin (@SamerHelin) January 28, 2020

وتجددت أعمال العنف في العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات في وسط وجنوبي البلاد، مع توسع الاحتجاجات شرقا، ما أسفر عن مقتل عدد من المتظاهرين، وإصابة أكثر من 2000 آخرين بجروح متفاوتة.

ويواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد، وعموم محافظات وسط، وجنوبي العراق، احتجاجاتهم الشعبية منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى الآن، لحين تلبية مطالبهم وعلى رأسها اختيار رئيس مستقل لحكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.