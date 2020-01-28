المشاهد الأولى لمرابط النفط البحرية في سواحل بانياس السورية بعد تفجيرها...فيديو

نشرت وكالة الأنباء السورية المشاهد الأولى لمرابط النفط التي تم استهدافها، أمس الاثنين، بعمل إرهابي على سواحل مدينة بانياس السورية.

وبحسب الوكالة، باشرت الكوادر الفنية عمليات الصيانة والترميم وتقييم الأضرار التي نجمت عن انفجار المرابط النفطية بعبوات ناسفة أدت لخروجها عن العمل.

وكانت وزارة النفط السورية قد أعلنت في منشور لها على "فيسبوك" عن استهداف قطاع النفط في سورية بضرب المرابط البحرية بعبوات ناسفة عن طريق زرعها من قبل ضفادع بشرية لم يتم تحديد تبعيتها.

وأضافت الوزارة في بيانها: "الكوادر الفنية باشرت على الفور بتقييم الأضرار الناجمة عن الاستهداف للبدء بعمليات الإصلاح ووضعت خططا بديلة لتأمين استمرار عمل المصب للنفط الخام وكافة المشتقات الأخرى".

وأعلنت النفط السورية في بيان سابق، في يونيو/حزيران من العام الماضي، عن عملية تخريبية مماثلة استهدفت خطوط المرابط النفطية في بانياس".