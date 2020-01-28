الأمم المتحدة تقدم هدية للسيستاني وتشيد بدوره إزاء أزمة العراق

قدمت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، باقة ورد للسيد السيستاني مع تبريكاتها وتمنياتها بالشفاء التام له، وذلك بعد نجاح عمليته الجراحية مؤخراً.

وجاء في نص الرسالة التي سلمت رسمياً إلى مكتب المرجع السيستاني مع باقة الورد: "نيابة عن أسرة الأمم المتحدة في العراق، نتمنى لسماحتكم الشفاء العاجل"، مضيفة "صوتكم هو صوت العقل وحكمتكم مهمة للغاية"؛ وفقا لصحيفة "الصباح" العراقية.

وفي وقت سابق عبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت عبر حسابها في "تويتر" عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية للسيد علي السيستاني.

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت: خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية الى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني. دام صوته وحكمته إلهاماً لنا جميعاً. — UNAMI (@UNIraq) January 16, 2020

وتعرض المرجع الشيعي الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني، منتصف الشهر الجاري لالتواء في الرجل اليسرى أدى إلى كسر في عظم الفخذ.

وكشف مصدر طبي في محافظة النجف، عن نجاح العملية التي أجريت للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بعد تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى.