الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية غرب مدينة تعز

استعاد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، مواقع هامة من قبضة "أنصار الله" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن عقب مواجهات مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة– سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش "شن هجوما واسعا على مواقع "أنصار الله" غرب مدينة تعز، تمكن خلاله من السيطرة على تباب الراعي والذياب والذروة والمضيض والزاهر في جبهة الضباب ووادي الهرامية".

وأضاف أن الجيش فرض سيطرته النارية على تبة الخلوة والتبة السوداء غرب مدينة تعز، ويواصل التقدم وسط مواجهات عنيفة مع مسلحي "أنصار الله" الذين يرغبون في الحفاظ على مواقع استراتيجية غرب المدينة، لاستخدامها منطلقا لشن عمليات قصف واستهداف.

وأواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش اليمني مقتل القائد الميداني في "أنصار الله"، المكنى أبو سليم وأربعة من مرافقيه وجرح آخرين بقصف مدفعي استهدف مواقع الجماعة في مزارع البيضاني في منطقة الربيعي غرب تعز.

كما أوقع الجيش اليمني خمسة قتلى في صفوف "أنصار الله" بينهم القائد الميداني محمد القعود بقصف مدفعي أصاب آلية عسكرية في منطقة البحابح باتجاه الربيعي.