الأردن ينسق مع الفلسطينيين والدول العربية المرحلة القادمة بعد إعلان "صفقة القرن"

وحذر وزير الخارجية الأردني، من التبعات الخطيرة لأي إجراءات آحادية من الجانب الإسرائيلي، تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، داعيًا لإطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج الوضع في إطار شامل وضروري لاستقرار المنطقة وأمنها.

يتبع...