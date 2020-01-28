ترامب يعلن عن صفقة القرن: القدس عاصمة موحدة لإسرائيل

ألقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام.

وأكد الرئيس الأمريكي أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام".

وقال ترامب إن خطته المقترحة للسلام "مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".

وأضاف ترامب: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب".

وقال ترامب إن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

"This is the first time Israel has authorized the release of a conceptual map illustrating the territorial compromises it's willing to make," Pres. Trump says.



"Mr. Prime Minister, thank you for having the courage to take this bold step forward." https://t.co/EFoJOyyWRn pic.twitter.com/lUan76dJyn — ABC News (@ABC) January 28, 2020

وأضاف الرئيس الأمريكي: "بحسب الرؤية فإن القدس ستظل العاصمة غير المقسمة لإسرائيل وهو أمر قد اعترفت به بالسابق".

وقال ترامب: "إذا لم نقدم شيء تاريخي للفلسطينيين لن يكون هذا الاتفاق عادلاً".