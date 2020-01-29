قطر... تخريج أول فتاة برتبة طيار مقاتل

أعلنت قطر عن تخريج أول فتاة كطيار مقاتل، وذلك ضمن فعاليات تخريج الدفعة السابعة من طلبة كلية الزعيم محمد بن عبد الله الجوية.

وذكر التلفزيون القطري، اليوم الأربعاء، أن أمير البلاد تميم بن حمد، حضر فعاليات تخريج الدفعة السابعة من الطلبة بكلية الزعيم محمد بن عبد الله الجوية، التي تضمنت تخريج أول فتاة قطرية كطيار مقاتل.

وكرّم الأمير تميم أوائل الطلبة الخريجين وعددهم 8، وضباط خريجي الدورات وعددهم 4، ثم تم تسليم واستلام العلم من الدفعة السابعة إلى الدفعة الثامنة، و قراءة أمر التعيين وانصراف طابور العرض.

وبدأ العرض الجوي لعدد من طائرات القوات الجوية الأميرية وكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، فيما أعرب قائد كلية الزعيم محمد بن عبد الله الجوية عن "فخره لتخريج أول فتاة قطرية كطيار مقاتل بعد أن أنهت ساعات الدراسة والتدريب وأكملت متطلبات التخرج بكل كفاءة واقتدار".

وأشار قائد الكلية إلى تلقي مخاطبات من عدة دول شقيقة وصديقة تطلب فيها تخصيص مقاعد لطلبتها في الكلية حيث يوجد فيها حاليا طلبة من الكويت والعراق.