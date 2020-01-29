الأوقاف الأردنية حول خطة ترامب: لا شراكة في الأقصى ولا نقبل فرض الأمر الواقع عليه

حذرت وزارة الأوقاف الأردنية من فرض "واقع جديد" على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وذلك على خلفية إعلان خطة التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية المعروفة باسم "صفقة القرن" التي تضمنت الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل.

القاهرة - سبوتنيك. وأكدت الأوقاف الأردنية، في بيان اليوم الأربعاء: "وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تحذر من فرض "واقع جديد" على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية ورعايتها في القدس الشريف".

وشددت أن "المسجد الأقصى المبارك وقف إسلامي لا يقبل الشراكة، وليس لغير الـمسلمين أي حق فيه، وأن الأردن بقيادته الهاشمية هو صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وهو يقوم بهذا الدور نيابة عن الأمة الإسلامية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى كلمة، أمس الثلاثاء، في البيت الأبيض، للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب"، مشيرًا إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

وأضاف أنه قال للرئيس الفلسطيني: "إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة"، مضيفًا: "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".