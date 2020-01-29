اعتقال مجهز "داعش" بالسلاح في مدينة عراقية حدودية مع سوريا

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، 29 كانون الثاني/ يناير، إرهابي كان يعمل بتجهيز الأسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في قضاء القائم الحدودي في غرب العراق، بمحاذاة سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 30، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في ناحية تل الرمانة بقضاء القائم غربي الأنبار، غربس البلاد.

وبينت الدفاع، أن الإرهابي، كان أحد المجهزين الأساسيين لأسلحة عصابات "داعش" الإرهابية، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تمكن فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري والمتابعة المستمرة، من إلقاء القبض على "مسؤول الشرعية (وفقا لما أطلق عليه)" ومفتي "داعش" المعروف بـ(شفاء النعمة) المكنى (أبو عبد الباري)"،حسب بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي، الجمعة 17 يناير الجاري.

وأشار البيان إلى أن "الإرهابي كان يعمل إماما وخطيبا في عدد من جوامع المدينة والمعروف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية والتي كان يحرض على الانتماء لـ "داعش" ومبايعته ويثقف للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وتابع البيان: "ويعتبر من القياديين في الصف الأول لعصابات "داعش" وهو المسؤول عن إصدار الفتاوي الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة "داعش".

واختتم البيان بالقول: "وهو المسؤول عن إصدار فتوة لتفجير جامع النبي يونس عليه السلام، وقد تم القبض عليه في منطقة حي المنصور في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وتستمر القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.