العراق يوضح حقيقة توقف مقاتلات "إف 16" عن محاربة "داعش"

أصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس الأربعاء، بيانا أوضحت فيه حقيقة استمرار طائرات "إف 16" بتنفيذ واجباتها في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).

ونقلت "السومرية نيوز" عن قيادة العمليات المشتركة، تأكيدها استمرار طائرات "إف 16" بتنفيذ واجباتها، مبينةً أن فنيين عراقيين هم من يقومون بتجهيز تلك الطائرات وتسليحها.

وأضافت أن "الفنيين العراقيين هم من يقومون بتجهيز طائرات الـ إف 16 وتسليحها"، مؤكدةً أن "الحديث عن توقف طائرات الـ "إف 16" عارٍ عن الصحة".

وأفادت وسائل إعلام، أمس الأربعاء، بأن طائرات "إف 16" العراقية توقفت عن طلعاتها الجوية بعد انسحاب الخبراء الأمريكيين من قاعدة بلد الجوية.

في سياق متصل، قتل فردان من القوات العراقية، مساء الأربعاء، إثر هجوم عناصر من "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، على نقطة أمنية، ملازمة لطريق يربط العاصمة بكركوك، شمالي البلاد.

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بأن عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية، هاجمت نقطة تابعة للسرية على الطريق الرئيسي (بغداد – داقوق)، جنوبي كركوك، شمال العاصمة، ما أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين.

وأوضحت الخلية أن المقاتلين منسوبين إلى السرية الرابعة بالفوج الأول في اللواء الخامس والأربعين.

وشهدت كركوك التي تعتبر من أغنى مدن العراق، نفطيا، والمتنازع عليها دستوريا بين المركز وإقليم كردستان، في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، انفجار عبوة ناسفة خلال قيام اللواء 45 بواجب تفتيش في "مفرق بامور الخشامنة"، ضمن قاطع المقر المتقدم، ما أسفر عن إصابة أمر اللواء بجروح متوسطة، ومقاتل آخر بجروح شديدة.