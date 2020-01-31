بدء إجراءات لتبادل الأسرى السودانيين مع "أنصار الله"

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن، اليوم الجمعة، بدء إجراءات تبادل الأسرى السودانيين مع جماعة "أنصار الله"، لافتا إلى أن هذه الخطوة جاءت رغبة من الجماعة الحوثية.

الخرطوم- سبوتنيك. وقال الحسن، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في إطار قيادة التحالف العربي التي تقوده السعودية في الحرب ضد الحوثيين، تأتي الخطوة لبدء إجراءات لتبادل الأسرى السودانيين التي جاءت برغبة من قبل جماعة الحوثيين اليمنية والتي ستكون بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأضاف أن "هذه الخطوة ستتم عبر آليات وقنوات التحالف العسكري العربي في السعودية".

وكان القيادي في جماعة "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، كشف، أمس الخميس، عن تحركات لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع القوات السودانية العاملة ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وغرد المرتضى، وهو رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله" وعضو وفد الجماعة المفاوض، عبر "تويتر"، قائلاً: ‏"أبلغنا السلطات السودانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن لدينا أسرى سودانيون وأننا جاهزون لإجراء تفاوض معهم على صفقة تبادل".

وأضاف أنه يأمل من السلطات في السودان بالضغط على السعودية والإمارات لتحرير أبنائها.