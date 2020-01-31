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17:15 GMT31 يناير/ كانون الثاني 2020
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    الجيش الليبي

    ليبيا... اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة "الوشكة" ونزوح عشرات العائلات

    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
    العالم العربي
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    قال ضابط في قوات عمليات سرت الكبرى، إن منطقة الوشكة التي تبعد نحو 90 كم عن مدينة سرت تشهد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة.

    وأضاف العسكري الليبي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن منطقة الوشكة تقع الآن تحت القصف المتبادل بين الطرفين.

    وأشار إلى أن القوات ترد على قوات حفتر المتمركزة في سرت، وأنها في انتظار أي تعليمات بالتحرك من عدمه، وليست لديها أي أوامر حتى الآن.

    وفي وقت سابق، توافدت عشرات العائلات من سكان مدينة الوشكة، إلى مدينة سرت نتيجة الأوضاع الأمنية المضطربة هناك.

    المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري
    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    الجيش الليبي ينشر فيديو لما يعتقد أنها حمولة عسكرية تركية إلى طرابلس
    وكشف مدير مكتب الشؤون الاجتماعية في سرت، عن وصول أكثر من 55 عائلة إلى سرت وضواحيها، خلال اليومين الماضيين، بحسب "بوابة الوسط".

    وأوضحت مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية في سرت، عضوة لجنة الأزمة، سمية أمطير، أن عدد العائلات النازحة حاليا بسرت من طرابلس والمناطق الغربية وصل إلى قرابة 1187 عائلة، مسجلة في المنظومة بالشؤون الاجتماعية في سرت.

    ووقعت تركيا وليبيا اتفاقين في نوفمبر/ تشرين الثاني، أحدهما بشأن التعاون العسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

    وفي الـ19 من شهر يناير/ كانون الثاني التزم قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.

    واتفقت الدول المشاركة في هذا المؤتمر - وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو- على ألا "حل عسكريا" للنزاع الذي يمزق ليبيا. ودعا المشاركون كذلك إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار.

    كما شاركت فيه 4 منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

    وتشهد ليبيا مواجهات منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد المعترف بها دوليا، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق.

    انظر أيضا:

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    أخبار العالم العربي, اشتباكات, ليبيا
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