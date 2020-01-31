محادثات بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الجامعة العربية

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الجمعة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد تطرق الجانبان إلى آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وخطورة ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو الثلاثاء الماضي بما تسمى "صفقة القرن"، وأكد عباس على ضرورة مواجهتها على المستوى العربي والإقليمي والـدولي.

وطالب الرئيس الفلسطيني، العالم العربي بالوقوف إلى جانب الموقف الفلسطيني المُشدد على أنه لا سلام ولا خطة ولا تفاهم ولا تفاوض دون القدس.

هذا ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق اليوم، إلى القاهرة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي (الطارئ) لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية يوم غد السبت، لبحث "صفقة القرن" وسبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.