إجراءات احترازية في مطار بغداد الدولي للوقاية من فيروس كورونا.. صور

أفادت إدارة مطار بغداد الدولي ، باتخاذ إجراءات احترازية بالتعاون مع الجهات المعنية والساندة للوقاية من فيروس "كورونا" للمسافرين القادمين إلى البلاد .

وأصدر مدير مطار البصرة الدولي جنوبي العراق، سمير يونس، أمس الجمعة، قرارا بمنع دخول أي صيني أو وافد قادم من الصين إلى العراق.

من جانبه أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن كورونا، قائلا: "إن اللجنة العليا اتخذت إجراءات لوجستية لنقل العراقيين من الصين".

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حصلت لجنة الصحة الوطنية بالصين حتى 31 كانون الثاني/ يناير بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخص، من بينهم 1795 بحالة حرجة، وفارت 259 شخصا الحياة، وتعافي 243 شخصا".

هذا وأفادت تقارير إلى أن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من ثلاثة أسابيع إلى نحو 18 دولة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.

يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ أعلنت ، يوم الأربعاء الماضي، أن الصين ستتعاون مع الدول التي تصر على إجلاء رعاياها من مدينة ووهان المغلقة للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا الجديد.