مطار البصرة العراقي يمنع دخول الصينيين

أصدر مدير مطار البصرة الدولي، سمير يونس، اليوم الجمعة، قرارًا بمنع دخول أي صيني أو وافد قادم من الصين إلى العراق، وفقًا لما جاء في بيان مقتضب.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أصدرت سلطات الطيران المدني في البلاد تعميمًا على الشركات العاملة في المطارات، بشأن المسافرين القادمين من الصين أو باقي دول شرق آسيا، مشددة على وجود فرق طبية لفحص الحالات المشتبه بها.

من جانبه أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن كورونا، قائلا: "إن اللجنة العليا اتخذت إجراءات لوجستية لنقل العراقيين من الصين".

وأضاف في تصريحات له أول أمس أن "العراق لم يسجل أي إصابة ب‍فيروس كورونا"، مبيناً أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاطي مع الموقف".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصًا.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، حالة الطوارئ الصحية الدولية استجابة لتسارع انتشار الفيروس الذي وصفته بـ"الوباء"، فيما قيدت بلدان حركة دخول الصينيين إلى أراضيها.