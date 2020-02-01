مصدر: العامري والصدر يتفقان على ترشيح توفيق علاوي لرئاسة الحكومة

توصل زعيما تحالفي الفتح وسائرون، هادي العامري، ومقتدى الصدر، إلى توافق لترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط معارضة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

بغداد- سبوتنيك وأكد مصدر عراقي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، "تفاهمات جرت بين زعيمي تحالف الفتح هادي العامري وتحالف سائرون مقتدى الصدر لترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة".

وأضاف المصدر "هذا الترشيح سيجري رغم معارضة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على ترشيح علاوي كون الأكثر تأثيرا في البرلمان هما كتلتي سائرون والفتح".

وتابع "ساحات التظاهر فيها أعداد كبيرة وبالتأكيد ليس كل شخص ستكون له مقبولية مئة بالمئة، لكن عموما هناك مقبولية للسيد محمد توفيق علاوي".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أمهل الكتل النيابية حتى اليوم السبت، للتوافق على مرشح "غير جدلي" لرئاسة الوزراء قبل أن يقوم بنفسه بتكليف شخصية لتولي المنصب.

وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.

وتواجه مفاوضات تشكيل البرلمان لحكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، تعثرا كبيرا، فيما أسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى عن مقتل المئات وإصابة أكثر من 20 ألف شخص، بحسب الإحصاءات الحقوقية والرسمية.