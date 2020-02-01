عباس يؤكد أنه أخبر ترامب عن سعيه لجعل دولة فلسطين منزوعة السلاح

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه أخبر نظيره الأميركي دونالد ترامب، خلال إحدى لقاءاته معه، عن سعيه لجعل دولة فلسطين منزوعة السلاح، رغم أن تلك الخطوة قد تجعل الفرقاء في فلسطين غاضبين منه.

القاهرة - سبوتنيك. وقال عباس في كلمة أمام الاجتماع الطارئ للجامعة العربية حول "خطة السلام الأميركية"، اليوم السبت "أخبرت ترامب أنني سأسعى أن تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح، ومع أن بعض الفرقاء في فلسطين لن يوافقوا على ذلك إلا أنني أؤمن بأننا بحاجة للعيش بسلام".

وتابع "أفضل من اشتري دبابة أن أبني مستشفى، وبدل طائرة أن أبني مدرسة".

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "التقيت بترامب أربع مرات وكان الاجتماع الأول مبشرا، إلا أن اللقاء الأخير على المستوى الرسمي، وسألته عن رؤية الدولتين، قال أوافق، ووافق على القدس وحدود ٦٧، وشعرت وقتها وكأننا سنحل القضية الفلسطينية في ٥ دقائق، خاصة أنه تحدث أيضا عن إرسال قوات لفلسطين لتطبيق الأمن".