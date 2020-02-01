عباس يكشف مفاجأة من وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن "صفقة القرن"

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مفاجأة من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" بشأن "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، قال عباس: "قررنا قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض وأبقينا الاتصالات مع وكالة الاستخبارات لمحارية الإرهاب".

وكشف سرا إلى وزراء الخارجية العرب، قائلا إن "وكالة الاستخبارات أيدته في طلباته بشأن حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية"، متهما رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم الإيمان بفكرة السلام.

وقال عباس: "نتنياهو لا يؤمن بالسلام على الرغم من أنه أكثر رئيس حكومة إسرائيلية بقى في المنصب"، متابعا: "بعد مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين لم تكن هناك مفاوضات أو مباحثات".

وعُـقد مجلس جامعة الدول العربية، الاجتماع غير العادي على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق بمقر الجامعة في القاهرة، وذلك لمناقشة الموقف العربي من الخطة الأمريكية للسلام "صفقة القرن" التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة المكونة من 181 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.