وزير خارجية حكومة شرق ليبيا يتلقى دعوة من المغرب لزيارة المملكة

تلقى وزير الخارجية في "الحكومة المؤقتة" شرق ليبيا، عبد الهادي الحويج، دعوة من وزير خارجية المغرب دعوة لزيارة المملكة.

بنغازي – سبوتنيك . وأعلنت وزارة خارجية شرق ليبيا، أنها تلقت من وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، دعوة لزيارة المملكة، لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة خارجية شرق ليبيا، في بيان عقب الاجتماع الثامن للجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا المنعقد بالكونغو برازافيل، اليوم السبت "التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج مع وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية وإيضاح حقيقة من نحارب".

وأضافت "في نهاية اللقاء دعا وزير خارجية المملكة المغربية وزير خارجية ليبيا لزيارة المغرب لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين".

ونقلت الخارجية الليبية عن بوريطة قوله إن "المغرب على استعداد لتقاسم التجربة والخبرة والمشورة في برنامج المصالحة الوطنية بعد تحرير العاصمة طرابلس، وأنهم يقفون بقوة ضد التدخل الأجنبي الوقح في ليبيا، الذي يعود إلى عصر ولى وحقبة انتهت".