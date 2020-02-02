المدمرة اليابانية "تاكانامي" تبحر متجهة إلى الشرق الأوسط

غادرت سفينة حربية يابانية ميناءها بالقرب من طوكيو، اليوم الأحد، في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط التي تمر عبر خليج عمان في ظل التوتر في الشرق الأوسط.

وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، حضر وزير الدفاع، تارو كونو، مراسم مغادرة المدمرة "تاكانامي" حيث يتم إرسالها إلى الشرق الأوسط.

وستتعاون المدمرة وطاقمها المكون من 200 فرد مع طائرتي دوريات من طراز P-3C لحراسة السفن المتجهة إلى الموانئ اليابانية.

On Feb 2, Defense Minister Kono attended the departure ceremony for JS #Takanami to be dispatched to the Middle East. JS Takanami will gather necessary information to ensure the safety of navigation for Japan-affiliated vessels with DAPE P-3C partol aircraft.#JMOD/#JSDF pic.twitter.com/8ZxSlHIPEW — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) February 2, 2020

وكانت الحكومة اليابانية أصدرت في يناير/ كانون الثاني الماضي أمرا لإرسال مدمرة وطائرات إلى الشرق الأوسط في مهمة لجمع معلومات استخبارية تهدف لحماية السفن التجارية المتعلقة باليابان.

وقالت الحكومة إنها مستعدة للموافقة على استخدام القوة لحماية السفن المعرضة للخطر وهو قرار مثير للجدل في ظل الدستور الياباني الذي يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية نزاعات دولية.

وتهدف المهمة إلى جمع معلومات بهدف ضمان مرور آمن لسفنها عبر المنطقة، في ظل استمرار اضطراب الوضع في منطقة تزودها بنحو 90 في المئة من وارداتها من النفط الخام.