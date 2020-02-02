تشكيل اللجنة التي ستمثل البرلمان الليبي في جنيف لا يزال قيد الدراسة

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، إن تشكيل اللجنة التي ستمثل المجلس في مؤتمر جنيف الذي دعت إليه الأمم المتحدة لا يزال قيد الدراسة بين أعضاء المجلس.

بنغازي - سبوتنيك. وأكد العقوري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد "بخصوص تشكيل اللجنة التي ستمثل مجلس النواب في مؤتمر جنيف، الموضوع لا يزال قيد الدراسة بين أعضاء المجلس ولم يتم الاتفاق على أعضائها بعد أو حتى حسم آلية الاختيار".

وأوضح أنه "سوف تخصص جلسة الاثنين القادم لاستكمال الحوار حول كيفية تشـكيل اللجنة".

وأشار إلى أن "المجلس سيدرس الأمر هذا الأسبوع بعد الاستماع لوجهات النظر المختلفة والخيارات المطروحة وكذلك آلية تشكيل اللجنة استنادا إلى الدوائر الانتخابية".

وكان مجلس النواب الليبي قد اعتبر، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن "الحوار الذي سيعقد في جنيف بشأن ليبيا محفوف بالمخاطر".

وقال أحميد حومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إن "الجلوس على طاولة الحوار لن يتم إلا وفقا للمبادئ الوطنية التي يتفق عليها كافة الليبيين الشرفاء".

وأكد حومة أن "موقف البرلمان ثابت حيال دعم القوات المسلحة في حربها على الميليشيات في العاصمة طرابلس"، مجددا رفض البرلمان للتهديدات التركية ومحاولات الاستقواء بالأجنبي.