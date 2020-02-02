الرئيس الجزائري يمنح المركزي التونسي 150 مليون دولار لمواجهة الأزمة الداخلية

وجاء إعلان الرئيس الجزائري في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، قيس سعيد، عقد اليوم، وقال تبون "أخذنا قرار أن نضع في البنك المركزي التونسي 150 مليون دولار كضمان، وما زال في صعوبات دفع، فليس نحن الذين نضغط على الشقيقة تونس".

وأضاف تبون "اتفقنا أن نواصل الدفع من خلال الغاز والنفط ريثما الشقيقة تونس يكون لديها إمكانيات الدفع"

ووعد تبون، القيام بزيارة الى دولة تونس، على رأس وفد وزاري هام، عقب تشكيل حكومتها.

وأوضح أن الطرفان اتفقا أيضا على تعزيز مكافحة الارهاب وحماية حدود البلدين، مؤكدا أن أمن واستقرار تونس، هو من واستقرار الجزائر.

واستقبل الرئيس عبد المجيد تبون، الرئيس التونسي فى مطار هواري بومدين، واستعرض معه تشكيلة من الجيوش الثلاثة، حسب صفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك".

وقام الرئيس التونسي، بزيارة مقام الشهيد فى الجزائر العاصمة، كما زار المتحف الوطني المجاهد، واطلع الرئيس قيس سعيد على محطات تاريخية مرت بها الجزائر من 1830 وحتى 1962.