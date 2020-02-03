اليمن... بدء نقل المرضى جوا للعلاج بعد طول انتظار

أفادت مصادر دبلوماسية ومن منظمات إغاثة أن رحلات طيران لنقل المرضى الذين يحتاجون بشكل ملح للرعاية الطبية ستبدأ اليوم الاثنين من العاصمة اليمنية صنعاء بعد طول انتظار.

فوفقا لوكالة "رويترز" ستشرف الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية على نقل المرضى ورحلات الطيران من العاصمة. فيما لم تذكر الجهات المسؤولة عن العملية ووجهة الطائرات ومكان معالجة المرضى.

وقال مصدر دبلوماسي إن نحو 60 مريضا من المتوقع أن يغادروا هذا الأسبوع.

وقال المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة إغاثة إن المزيد من اليمنيين ما زالوا ينتظرون الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

وأضاف "ليس هناك ما يبرر معاقبة المدنيين المرضى بمنعهم من الحصول على الرعاية الطبية".

ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ خمس سنوات عندما أخرج الحوثيون حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من صنعاء في أواخر عام 2014. وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في عام 2015 في محاولة لإعادة هادي.