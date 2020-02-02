الصدر يدعو إلى إنهاء مظاهر الاحتجاج في العراق ويوجه نصيحة إلى قوات الأمن

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إلى "تشكيل لجان في المحافظات لإعادة الدوام الرسمي للمدارس وفتح الطرق"، مشددا على ضرورة "إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها".

وقال الصدر، في تغريدة له، إنه "حسب توجيهات المرجعية، ووفقا للقواعد السماوية والعقلية، لابد من إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها".

وأضاف "أجد لزاما تنسيق القبعات الزرق مع القوات الأمنية الوطنية البطلة ومديريات التربية في المحافظات وعشائرنا الغيورة، إلى تشكيل لجان في المحافظات من أجل إرجاع الدوام الرسمي في المدارس الحكومية وغيرها، كما وعليهم فتح الطرق المغلقة، لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، وترجع للثورة سمعتها الطيبة".

ودعا الصدر "المختصين إلى الإسراع في البدء بذلك"، موجها "نصيحة إلى القوات الأمنية بمنع كل من يقطع الطرقات، وعلى وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة وطلاب وغيرهم".

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) February 2, 2020

​وأعلن محمد توفيق علاوي علاوي، أمس السبت، أنه جرى تكليفه برئاسة الحكومة العراقية على خلفية استمرار المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية، والاضطراب السياسي في البلاد.

وفي خطاب متلفز عقب تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، تعهد علاوي، بتشكيل حكومة بعيدة عن الطائفية والعمل على إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن الحوار مع المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.

ويأتي هذا الترشيح لينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث سيدير علاوي البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، كما يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.