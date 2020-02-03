الصحة الأردنية تكشف حقيقة نقل الحالات المشتبه إصابتها بكورونا

كشفت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، حقيقة عزمها نقل الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا من المستشفى الموجودة فيها.

وذكرت وكالة "عمون" الأردنية أن الوزارة أكدت أنها لا تنوي نقل أي حالة من الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في مستشفى العزل إلى أي مستشفى آخر.

وأكدت الوزراة أن المستشفى مجهز بالكوادر الطبية المتخصصة بالوبائيات ويتمتع بأعلى مستويات الرعاية الصحية والسلامة.

وتابعت الوزارة، في بيان لها، أنه لا صحة لنقل أي حالة مشتبه بها إلى القسم القضائي التابع للمركز الوطني للأمراض النفسية والذي سيكون مخصص لاستقبال حالات مرضية (قضائية) فقط، نظرا لخصوصية المرضى والرعاية الخاصة التي تختلف عنها في مستشفى العزل في البشير، كون الحالات الموجودة حاليا في مستشفى العزل تقدم لهم الرعاية الصحية المطلوبة.

وأكد البيان أن مستشفى الأمراض الوبائية في البشير يقوم بأدائه الطبي والوقائي للموجودين ويقدم سبل الراحة لإكمال إقامتهم ضمن البروتوكول الوقائي المعتمد احترازيا مدة 14 يوما، والمعمول به دوليا، رغم عدم ثبوت أي حالة مشتبه بها بالكورونا في الأردن.