الأردن يحسم الجدل حول فرض ضرائب أو رسوم على سعر مادة زيت الوقود

حسمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية الجدل حول فرض ضرائب أو رسوم على سعر مادة زيت الوقود.

وأكدت صحيفة "الدستور"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن وزارة الطاقة الأردنية أوضحت أن أسعار المشتقات النفطية المعلنة شهريا من قبل لجنة التسعير تستند إلى أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية لثلاثين يوما تسبق يوم التسعير.

وأضافت الوزارة الأردنية أنه يضاف إلى ذلك كلفة الخدمات اللوجستية من نقل وتخزين وتوزيع، فضلا عن قيمة الضريبة الخاصة المقطوعة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن "بعض وسائل الاعلام تناقلت خبرا يفيد أن الحكومة قد قامت برفع أسعار زيت الوقود الثقيل لشهر فبراير/شباط الحالي بنسبة 14%".

وبينت الوزارة أن السعر المحلي المعلن لزيت الوقود الثقيل للشهر الحالي جاء انعكاسا لمعدل سعره في السوق العالمي لشهر يناير/كانون الثاني، والذي تأكد أنه ارتفع بنسبة عالية وصلت إلى حوالي 19%، وذلك تبعاً لظروف العرض والطلب العالمي على هذه المادة، ولم يتم إضافة أية ضرائب أو رسوم جديدة من قبل الحكومة على سعر مادة زيت الوقود، والذي يخضع إلى ضريبة خاصة ثابتة بمقدار 20 دينار للطن.

وكان سعر زيت الوقود العالمي قد تذبذب بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية تبعا للعرض والطلب في الأسواق العالمية لهذه المادة، وبشكل لا يتناسب مع تغير أسعار النفط العالمية، مما انعكس بدوره على السعر المحلي لهذه المادة.