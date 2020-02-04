"أنصار الله" تعلن سيطرة مسلحيها على طائرة استطلاع عائدة للتحالف جنوب الحديدة

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مساء اليوم الثلاثاء، السيطرة على طائرة استطلاع مُسيرة تابعة لقوات التحالف العربي، في أجواء محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة "تمكنت من السيطرة على طائرة استطلاع للتحالف أثناء تحليقها في سماء قرية الكوعي على أطراف مدينة الدريهمي جنوب الحديدة".

ولم تورد القناة تفاصيل إضافية عن كيفية السيطرة على الطائرة، لكن العملية تأتي في سياق مواجهات متواصلة منذ نحو خمس سنوات بين الجماعة وبين تحالف عسكري عربي إسلامي تقوده السعودية دعما للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.