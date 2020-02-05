الجيش السوري يطهر بلدة استراتيجية مطبقا الحصار على مدينة "سراقب" من 3 اتجاهات

حررت واحدات من الجيش السوري بلدة "إسلاميين" في ريف إدلب وتطبق حصار على مدينة سراقب من ثلاثة محاور

وفي سياق عمليته المستمرة، تمكنت وحدات الجيش السوري من دحر مسلحي "أجناد القوقاز" عن بلدة "إسلامين" الاستراتيجية شرق مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، مطبقا بذلك الحصار على المدينة من 3 اتجاهات.

ومن جهة أخرى أعلنت وكالة "سانا" تحرير قرية الريان في ريف إدلب الشرقي بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن وحدات من الجيش السوري سيطرت على بلدة تل طوقان الاستراتيجية بريف إدلب الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم "أجناد القوقاز" وحلفائه، مقتربة بذلك من تطويق نقطة المراقبة التركية الموجودة في المنطقة.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب إن "الجيش السوري تابع صباح اليوم عمليته العسكرية على محور (أبو الظهور/ سراقب) جنوب شرق إدلب، مسيطرا على بلدة "تل طوقان" التي يتواجد على حدودها الغربية نقطة مراقبة تركية.

وأكد المراسل أن بلدة "تل طوقان" أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري بعد تقدم بري باتجاه البلدة الاستراتيجية التي تحوي نقطة مراقبة تركية تعتبر من إحدى أكبر نقاط المراقبة المنتشرة في ريف إدلب.

وخلال الأيام الأخيرة،وأحرز الجيش السوري في الأيام الأخيرة قدما من عدة محاور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي عبر محاور متعددة، مستعيدا سيادة الدولة السورية على مدينة معرة النعمان وعلى أكثر من 40 بلدة وقرية وسط اشتباكات عنيفة وانهيار دراماتيكي في دفاعات التنظيمات الإرهابية المسلحة في المنطقة.