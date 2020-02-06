الدولار الأمريكي يواصل التراجع أمام الجنيه المصري

وذكر موقع "بوابة الأخبار"، أن سعر صرف الدولار تراجع ما بين قرش وقرشين في 4 بنوك عامة وخاصة.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات أمس، بقيمة بلغت قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر.

ووصل سعر الدولار نحو 15.73 جنيه للشراء، و 15.83 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، فيما سجل متوسط سعر الدولار، أمام الجنيه المصرى، في البنك المركزي، نحو 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار نحو 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع، بالإضافة إلى أن سعر الجنيه المصري شهد أمام العملات الأجنبية، تحسنا ملحوظا خلال الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن سعر الدولار يتراجع نتيجة زيادة ملحوظة فى موارد البنوك من النقد الأجنبي، وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية.