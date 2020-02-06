العراق... تعطيل الدوام الرسمي في النجف

قررت الإدارة المحلية في محافظة النجف جنوبي العراق، تعطيل الدوام الرسمي الخميس، إثر أعمال عنف دامية خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مكتب محافظ النجف لؤي الياسري، بيانا قالت فيه إن الياسري "وجّه بتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة، الخميس، ما عدا الدوائر الأمنية والخدمية".

ولم يوضح بيان المحافظة سبب تعطيل الدوام، إلا أنه يأتي على خلفية مقتل 8 متظاهرين وإصابة 113 آخرين بجروح الأربعاء، جراء تعرضهم إلى إطلاق الرصاص الحي والطعن بأسلحة بيضاء والضرب المبرح بالهراوات على يد أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ساحة الصدرين، وسط مدينة النجف، وفق ما أبلغت "الأناضول" عن مصدر طبي وشهود عيان.

يذكر أن أنصار الصدر، المعروفين بأصحاب "القبعات الزرق"، يشنون حملة منسقة، منذ الاثنين، لتفريق تجمعات المحتجين في مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد، بالقوة المفرطة، وذلك بناء على أوامر الصدر.

وتأتي هذه التطورات بعد رفض المحتجين تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، السبت، بتشكيل الحكومة المقبلة، في حين يحظى بدعم الصدر.

يذكر أن سفير الاتحاد الاوروبي لدى بغداد وصف الأحداث التي شهدتها مدينة النجف، أمس، بأنها "ترهيب وعنف غير مقبول"، داعيا إلى "تحديد الجناة ومحاسبتهم".

وقال مارتن هوت، في تغريدة له على موقع تويتر، إن الترهيب والعنف ضد المتظاهرين على يد عناصر مسلحة، والذي تسبب بوفيات ليلة أمس في النجف، أمر غير مقبول"، وأضاف: "لا بد من تحديد الجناة ومحاسبتهم"، مشيرا إلى أن "هذه الأفعال الشنيعة تخرب تحقيق أي تقدم سياسي"، بحسب "السومرية نيوز".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس العراقي برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.