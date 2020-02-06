أول تعليق من نتنياهو على دهس 14 إسرائيليا في القدس

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على عملية الدهس التي وقعت في مدينة القدس المحتلة وأسفرت عن إصابة 14 شخصا إسرائيليا.

وقال نتنياهو "باسم جميع المواطنين الإسرائيليين أبعث أمنيات الشفاء العاجل إلى جنودنا المصابين"، بحسب ما نشره عوفير غنلدمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

قال رئيس الوزراء نتنياهو تعقيبا على عملية الدهس الإرهابية التي ارتكبت الليلة الماضية بأورشليم:



باسم جميع المواطنين الإسرائيليين أبعث أمنيات الشفاء العاجل إلى جنودنا المصابين.



إلقاء القبض على الإرهابي هو مسألة وقت فقط وهذا لن يطول.



الإرهاب لن يدحرنا وسننتصر! — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 6, 2020

وتابع "إلقاء القبض على الإرهابي هو مسألة وقت فقط وهذا لن يطول. الإرهاب لن يدحرنا وسننتصر!".

يشار إلى أن مدينة القدس المحتلة شهدت، فجر اليوم الخميس، إصابة 14 شخصا إسرائيليا، في عملية دهس، وأفادت القناة العبرية الـ"13" بأنه "نجمة داود" الحمراء نقلت 14 مصابا من مكان العملية، وبأن إحدى تلك الإصابات في حالة خطيرة، وأخرى في حالة متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قوات من الشرطة والجيش الإسرائيليين يجريان عمليات تفتيش بحثا عن المنفذ، الذي لاذ بالفرار.