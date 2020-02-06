بعد بدء اقتحام سراقب... المدرعات الثقيلة تتحرك شمالا "سنلتقي بالقوات غرب حلب"...فيديو

يواصل الجيش العربي السوري هجومه العسكري في ريف إدلب الشرقي، اليوم الخميس، وبدأ اقتحام بلدة سراقب الاستراتيجية بعد تطويقها من عدة محاور، متجها نحو الشمال.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة "رابتلي" الروسية مشاهد لتحرك القوات والمدرعات السورية وتشكيلها طوقا حول سراقب.

وصرح مصدر عسكري للوكالة، قائلا: "من خلال السيطرة على هذا المحور اليوم، قمنا بتطويق سراقب بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المائة من جميع الجهات".

وأضاف المصدر العسكري: "نحن الآن نسيطر على منطقة تقع على حدود الطريق السريع، وهو طريق حيوي للتجارة والنقل لسوريا".

وأكد ضابط عسكري في الجيش السوري: "هدفنا هو الوصول إلى وحدات الجيش العربي السوري الموجودة في حلب بإذن الله".

ونوه الضابط: "ستلتقي وحداتنا بالوحدات هناك بهدف تأمين الطرق السريعة M4 و M5".