الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية الدهس في القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال شخص بتهمة تنفيذ عملية الدهس التي وقعت ليلة أمس في القدس وأدت لإصابات.

القدس - سبوتنيك . وقال بيان للجيش، "بعد جهود استخبارية وعملياتية واسعة قام بها جيش الدفاع بتعاون مع الشاباك والشرطة ووحدات خاصة أخرى، اعتقلت القوات قبل قليل المخرب مرتكب عملية الدهس التخريبية التي وقعت الليلة الماضية في أورشليم القدس، حيث تم تحويل المخرب للتحقيق لدى قوات الأمن"، على حد قول البيان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، تعزيز فرقة يهودا والسامرة، المعروفة أيضًا بفرقة الضفة الغربية، بقوات إضافية من المحاربين، عقب تصاعد الأحداث مؤخرًا في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الخميس "وفقًا لتقييم الوضع الّذي يُجرى بشكل متواصل في جيش الدفاع، تقرّر تعزيز فرقة يهودا والسامرة بقوات من المحاربين".