الدم الكويتي لروح قابوس بن سعيد.. صور

أعلنت سفارة سلطنة عمان في الكويت بأن مجموعة من الناس أطلقت حملة التبرع بالدم تحت شعار "دمنا واحد قابوس في قلوبنا" عن روح السلطان قابوس.

وذكرت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن ثواب هذه الحملة هبة إلى روح المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد".

تتقدم السفارة بأسمى عبارات الشكر والإمتنان وعظيم التقدير والعرفان لكل من ساهم في حملة التبرع بالدم التي أقيمت ببنك الدم المركزي في الجابرية، ووهب أجرها إلى روح جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وفي مقدمتهم الشيخة شيخه الصباح (أم المعاقين). pic.twitter.com/R8s9mFb4Uq — سفارة سلطنة عُمان - الكويت (@OmanEmbassyKuw2) February 8, 2020

وأضافت السفارة بأن الحملة نفذها فريق الأيادي الخضراء البيئي بالتعاون مع بنك الدم المركزي في الجابرية حضرتها شيخة الصباح، وبمشاركة رئيس وأعضاء البعثة الدبلوماسية، وعدد غفير من المواطنين الكويتيين والعُمانيين وأفراد الجاليات الأخرى المقيمين بدولة الكويت.

بعض المشاركين في حملة التبرع بالدم التي أقيمت ببنك الدم المركزي في الجابرية، ووهِب أجرها لروح المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه. pic.twitter.com/pwEtN90kov — سفارة سلطنة عُمان - الكويت (@OmanEmbassyKuw2) February 8, 2020

بادر فريق الأيادي الخضراء البيئي في دولة الكويت وبالتعاون مع بنك الدم المركزي في الجابرية بعمل حملة التبرع بالدم تحت شعار "دمنا واحد..قابوس في قلوبنا"، واهبين ثوابها إلى روح المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وذلك يوم الجمعة 2020/02/07م. pic.twitter.com/uQRHWXP1gV — سفارة سلطنة عُمان - الكويت (@OmanEmbassyKuw2) February 8, 2020

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد أن حكم سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، وقال مجلس الدفاع العماني، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".