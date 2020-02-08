الجيش السوري يقترب من السيطرة الكاملة على الطريق الدولي "M5"

وسط ظروف جوية صعبة للغاية تابع الجيش السوري عملياته العسكرية بريفي إدلب الشرقي وحلب الجنوبي وتمكن من بسط سيطرته على عدد من البلدات والقرى بمحاذاة مقطع (حلب- إدلب) من الطريق الدولي (حلب- دمشق-M5) بعد اشتباكات ضارية مع التنظيمات الإرهابية المسلحة في المنطقة.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب إن وحدات من الجيش السوري تابعت تقدمها على محوري الطريقين الحيويين "سراقب- حلب" و"إدلب- حلب" وسيطرت على بلدتي الشيخ أحمد وأبو كنسة شمال مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، بالتزامن مع تقدم وحدات أخرى من الجيش السوري وسيطرتها على قرى تل باجر وكوسنيا ورسم العيس بريف حلب الجنوبي شرق مقطع (سراقب- حلب).

ونقل المراسل عن مصدر ميداني تأكيده لـ"سبوتنيك" أنه بالرغم من الظروف الجوية السيئة والمنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة، تتابع وحدات من الجيش السوري عملياتها العسكرية بين ريفي حلب الجنوبي وإدلب الشرقي بهدف السيطرة على القرى والبلدات الواقعة على الضفتين الشرقية والغربية من الطريق الدولي حلب حماة بين منطقتي سراقب وإدلب، حيث حققت وحدات من الجيش السوري تقدما سريعا في المنطقة واستعادت السيطرة على عدد من القرى والبلدات في الساعات القليلة الماضية.

وأوضح المصدر أن الهدف التالي للجيش السوري هو إعادة فتح طريق حلب حماة حيث باتت القوات المتقدمة شمال مدينة سراقب تبعد حوالى 12 كم عن القوات المتقدمة جنوبي حلب.

وكانت وحدات من الجيش السوري بسطت سيطرتها مساء أمس الجمعة على بلدة وتل كراتين الاستراتيجي شمال مدينة سراقب بعد انسحاب المجموعات المسلحة باتجاه منطقة تفتناز التي تبعد نحو 10 كيلومترات إلى الشمال من سراقب.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر ميدانية تأكيدها أن السيطرة على تل كراتين تأتي في سياق زيادة وتوسيع طوق الأمان حول مدينة سراقب بعدما بدأت وحدات من الجيش السوري بتحصين مواقعها بمحيط المدينة من الجهات الغربية والشمالية.

وأوضحت المصادر أن السيطرة على بلدة كراتين تتيح للوسائط النارية للجيش السوري الوصول إلى المناطق المحاذية لطريق سراقب- حلب من الجهة الغربية ما يعني القدرة على استهداف أي تحركات معادية للمجموعات المسلحة وبالتالي حماية الجهة الشمالية من مدينة سراقب.

وعلى المحور الشرقي من محافظة إدلب، واصلت وحدات من الجيش السوري أمس الجمعة عملياتها العسكرية باتجاه الشمال قاطعة الحدود الإدارية لمحافظة حلب بعد انتزاع بلدات "محاريم" و"آجاز" و"خواري" و"مكحلة" و"تل التباريز" الواقعة على الحدود الإدارية لمحافظتي إدلب شرقا، وحلب جنوبا، ما يعني تضييق الخناق على المجموعات المسلحة المتواجدة شرق الطريق الدولي بين مدينة "سراقب" وبين بلدة "الزربة" بريف حلب الجنوبي.