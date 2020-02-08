سامح شكري: مصر حريصة دائما على المشاركة في مجلس السلم والأمن

أكد وزير الخارجية المصري اليوم السبت على حرص بلاده على المشاركة في مجلس السلم والأمن لتفعيل دور الاتحاد الأفريقي في تسوية الأزمة الليبية.

وقال شكري في تصريح لقناة "إكسترا نيوز": "مصر حريصة دائما على المشاركة في مجلس السلم والأمن لإرساء الحلول للمشاكل الأفريقية"، مشيرا إلى سعي بلاده لرعاية أهداف الاتحاد بكافة المجالات وتفعيل دور الاتحاد الأفريقي في تسوية الأزمة الليبية.

— eXtra news (@Extranewstv) February 8, 2020

وشدد الوزير على أهمية صندوق السلام كآلية لتمكين الاتحاد الأفريقي من القيام بدوره وقال:"صندوق السلام من الآليات المهمة لتمكين الاتحاد الأفريقي من القيام بدوره".

وكان قد التقى وزير الخارجية سامح شكري صباح الخميس الماضي، وزيرة الخارجية الكينية الجديدة راشيل أومامو، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6 و7 شباط / فبراير الجاري.