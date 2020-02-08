عون: الحرب انتهت في سوريا وأصبحت آمنة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الحرب في سوريا قد انتهت الآن وباتت آمنة وعليهم أن يعودوا.

أكد الرئيس اللبناني أن "الكثير من المشاكل التي نعاني منها اليوم هي نتيجة الوضع السوري الحالي. والدول الغربية لا تجيز حتى المفاوضات المباشرة بهدف إعادة النازحين السوريين الى ديارهم"، كما نقلت "الوكالة الوطنية" نقلا عن صحيفة "فاليورس اكتويليس".

ونوه عون إلى أن "هؤلاء النازحين ليسوا أبدا لاجئين سياسيين بل نازحين نتيجة الأوضاع الأمنية التي شهدتها مناطقهم، والحرب قد انتهت الآن في هذه المناطق وباتت آمنة وعليهم ان يعودوا".

وتابع "نحن لا نفهم الموقف الغربي الرافض لعودتهم، وهو موقف تترتب عليه نتائج كثيرة. لقد تحدثت مرات ثلاث حول هذا الأمر من على منبر الأمم المتحدة، وقد بات مسؤولية غربية جماعية".

وعاد عشرات الآلاف من المهجرين السوريين منذ أبريل/نيسان من العام الماضي عبر معابر الدبوسية والزمراني وجديدة يابوس الحدودية مع لبنان إلى قراهم وبلداتهم بعد أن حررها الجيش السوري،